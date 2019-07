Biglers Abwinken wiegt schwer

7 Milliarden Franken werden in der Zweiten Säule jedes Jahr von den Erwerbstätigen zu den Rentnern umverteilt. Der Grund für diese systemwidrige Querfinanzierung ist der zu hohe Umwandlungssatz der obligatorischen beruflichen Vorsorge. Eine Senkung des rentenbestimmenden Satzes ist also dringend. Doch zweimal scheiterte dieses Vorhaben in den letzten zehn Jahren in der Volksabstimmung, weil entweder die Gewerkschaften mit der Linken oder die Arbeitgeber mit Hilfe der Rechten die Reform bekämpften.