Brüssel reagiert auf Brief aus Bern mit «Warnschuss vor den Bug»

Das sind die Folgen für die Schweizer Börse

Um was geht es eigentlich?

Die Schweizer Börse SIX ist ein Pfand in den Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU. Technisch erfüllt die Schweizer Börse eigentlich alle Bedingungen der EU-Behörden.

Hat die EU die FristKnall auf Fall aufgekündigt?

Nein, es gab mehrere Übergangsfristen. Die Anerkennung der Gleichstellung wurde mehrmals verlängert. Zuletzt Ende 2018, befristet für sechs Monate. So konnte die EU Druck auf die Schweiz erzeugen, um beim Rahmenabkommen ein besseres Ergebnis zu erzielen. Eine weitere Erstreckung gewährt die EU nun aber vorerst nicht mehr.

Wie sieht der Plan B aus?

Bis Ende Juni gilt die befristete Börsenäquivalenz. Danach wird der Plan B des Bundesrats zur Anwendung kommen. Damit dürfen nur noch an solchen Börsen Schweizer Aktien gehandelt werden, die von der Schweiz eine Bewilligung erhalten haben. Die Schweiz wird im Gegenzug den EU-Börsen das Recht entziehen, Aktien von Nestlé, Novartis und Co. zu handeln. Es wird den Börsen in London, Frankfurt oder Paris verboten, Schweizer Titel zu handeln. EU-Händler dürfen diese Titel dann in der Schweiz handeln, auch wenn die Schweizer Börsenregeln nicht mehr von der EU anerkannt sind.

Leidet nun die Börse?

Nein, der Plan B könnte am Ende der SIX sogar mehr Geschäft einbringen: Derzeit laufen rund 30 Prozent des Handels mit Schweizer Werten in der EU. Sollte der Notfallplan zum Tragen kommen, müsste dieses Geschäft auf die SIX in die Schweiz verlagert werden. «Der Notfallplan wird alles auf eine Plattform zwingen», so Börsenchef Jos Dijsselhof. Längerfristig könnte es aber sein, dass ein Teil des Handels in den ausserbörslichen Bereich oder auf bankinterne Plattformen abwandert. Dann würde die Börse Handelsvolumen und damit auch Einnahmen verlieren.

Ist das für die SchweizerEmittenten nicht ein Problem?

Würden die Schwergewichte wie Nestlé oder Novartis auf andere Handelsplätze wechseln, würde die Schweizer Börse den Grossteil des Handelsvolumens verlieren, so die Befürchtung der Börse. Laut einer Umfrage dieser Zeitung Ende letzten Jahres wollen die Firmen dem heimischen Handelsplatz aber treu bleiben. 14 der 20 SMI-Konzerne haben keine Abwanderungspläne. Sechs nahmen nicht Stellung.

Ist die Börse wichtig fürHändler aus der EU?

Pro Jahr laufen über den Börsenbetreiber SIX Wertpapiergeschäfte mit einem Volumen von rund 1300 Milliarden Franken. 60 bis 80 Prozent kommen von Wertpapierhändlern aus der EU.