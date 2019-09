Zahlt auch der Milliardär im Privatjet die Klimaabgabe?

Thomas Minder hat – vielleicht mehr als andere Politiker – ein Gespür für Stimmungen in der Bevölkerung. Mit der Abzockerinitiative, die er lanciert hatte und beim Volk 2013 durchbrachte, landete er einen Erfolg über das Wirtschaftsestablishment.

Jetzt tritt der parteilose Schaffhauser Ständerat wieder gegen «die da oben» an, und zwar auch buchstäblich gemeint: Hebt zum Beispiel ein Scheich in seinem Privatjet oder ein Geschäftsmann im Flieger seiner Firma von einem Flughafen in der Schweiz ab, soll künftig eine pauschale Abgabe von 500 Franken pro Start fällig werden.