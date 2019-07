Cassis bläst Tabak-Sponsoring ab

Der Tabakkonzern reagierte enttäuscht auf die Ausladung. «Wir bedauern diese Entscheidung wie auch den Umstand, dass der Aussenminister von Aktivisten und Organisatoren in eine solche Position gebracht wurde.» Philip Morris habe sich dem Ziel verschrieben, eine rauchfreie Zukunft ohne Zigaretten zu gestalten. Man transformiere das Unternehmen, um erwachsenen Rauchern risikoreduzierte Alternativen zu offerieren. «Während wir bestrebt sind, Rauchern weniger schädliche Alternativen anzubieten, versuchen diese Aktivisten und Organisationen, uns daran zu hindern.»

Damit zielt der Konzern auf Akteure wie die Lungenliga oder Präventivmediziner, die das Sponsoring an der Expo heftig kritisiert hatten. So hatte die Fakultät der Schweizer Gesundheitswissenschafter letzte Woche Cassis in einem offenen Brief mitgeteilt, die Annahme jeglicher Gelder seitens der Tabakindustrie widerspreche den ethischen Grundprinzipien der Gesundheitswissenschaften.

Regeln werden überarbeitet

Gleichzeitig mit dem Entscheid zu Philip Morris hat Cassis der Organisation Präsenz Schweiz den Auftrag erteilt, die Sponsoringpraxis des EDA zu überprüfen. Dabei gehe es um die Frage, wie grosse der Anteil künftig sein soll, den Private bei EDA-Anlässen übernehmen. Entsprechend soll bis Ende Jahr das bestehende Sponsoring-Handbuch überarbeitet werden.

Zu Kritik hatte in den letzten Wochen nicht nur das geplante Engagement von Philip Morris an der Expo geführt. Bemängelt wurde auch der Umstand, dass der Tabakkonzern bereits bei der Eröffnung der Schweizer Botschaft in Moskau als Sponsor prominent aufgetreten war.