Cassis verplappert sich bei Börsen-Plänen

Minutiös hatte der Bundesrat geplant, wie er die Strafaktion der Europäischen Union gegen die Schweizer Börse ins Leere laufen lassen kann. Am Montag, 1. Juli, werden die Schweizer Schutzmassnahmen in Kraft treten, weil die EU die Börsenanerkennung auslaufen lässt. Am Freitag früh wollte das Finanzdepartement die börsenrelevante Information vor Handelsbeginn verbreiten.