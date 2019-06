Courage bleibt ungeschützt

Sie haben herausgefunden, dass in Ihrer Firma getrickst wird? Sie wissen von Korruption in Ihrer Amtsstelle? Behalten Sie es für sich. Wenn Sie einen Missstand melden, können Sie fast nur verlieren – Ihren Job, Ihre Reputation, Ihr Geld.

Diesen Ratschlag müsste man sogenannten Whistleblowern ehrlicherweise erteilen. Sie sind durch das Schweizer Recht schlecht geschützt. Und die Politik hat soeben entschieden, dass das auch so bleiben wird. Mit klarer Mehrheit verwarf der Nationalrat am Montag einen Gesetzesentwurf, der die «Meldung von Unregelmässigkeiten am Arbeitsplatz» besser hätte absichern sollen.