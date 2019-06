Das Radiostudio zügelt nur halb nach Zürich

In Bern bleiben hingegen sollen die Flaggschiff-Sendungen «Echo der Zeit», «Rendez-vous» und «Tagesgespräch» sowie die Inland- und Auslandredaktion. Das Wirtschaftsressort wird weiterhin halb in Zürich, halb in Bern arbeiten und die Radio-Chefredaktion künftig ebenfalls. Dies teilte SRF-Direktorin Nathalie Wappler am Mittag der Belegschaft mit und zog ihre 100-Tage-Bilanz.

Zügeltermin nicht mehr 2021

Weiter geht aus der Medienmitteilung hervor, dass der Umzug wohl nicht wie geplant im Jahr 2021 durchgeführt wird. Das bisherige Zügelprojekt namens «Info 21» wird ersetzt durch eine gesamthafte Audiostrategie, die Wappler in Auftrag gegeben hat.

Für das lineare Radio sowie On-demand-Angebote soll eine übergreifende Strategie erarbeitet werden, die auch Zielkonflikte unternehmerischer Interessen und regionaler Verantwortung berücksichtige, informierte Wappler.

3 Millionen müssen dennoch gespart werden

Offenbar war es die neue Direktorin selber, die einen Teilrückzug der umstrittenen Zügelpläne initiiert hat. Dies sagen gut informierte Quellen. Demnach hat Wappler diese Lösung beim Generaldirektor Gilles Marchand beantragt, dieser wiederum brachte sie im Verwaltungsrat der SRG ein, der am Mittwoch und Donnerstag tagte.

Eine weitere Mitteilung von Nathalie Wappler betraf den finanziellen Bereich. In Bern sollen noch immer drei Millionen Franken gespart werden, sagte sie. Zudem betrage die Unterdeckung im Budget für das Jahr 2020 zum heutigen Zeitpunkt 19 Millionen Franken. Der Grund dafür sei der massive Werberückgang. Dieses Loch werde man irgendwie stopfen müssen.

Unterschiedliche Reaktionen

Mit dem Teilrückzug reagiert die SRG auf massive Kritik aus allen politischen Lagern, die in der letzten Woche der Sommersession in einem deutlichen Entscheid des Nationalrats gipfelte. Dieser befürwortete fünf parlamentarische Initiativen, welche der SRG die Verlegung des Radios nach Zürich verbieten wollen, mit grosser Mehrheit. Die Vorstösse waren im September 2018 von vier Parteipräsidenten und einem Partei-Vizepräsidenten eingereicht worden.

Einer davon ist Beat Jans, Nationalrat und Vizepräsident der SP. Er sei überrascht und erfreut, wie er sagt. Er bewerte den Schritt als Bekenntnis zur Vielfalt. Sorgen bereite ihm, dass die Nachrichten dennoch nach Zürich verlegt werden. «Es gibt eben schon eine unglaubliche Machtballung – allein durch den Entscheid: Was ist eine Neuigkeit? Und was ist von nationaler Bedeutung?»