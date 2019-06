Das Wichtigste zum Tag der Europa-Entscheidung

Ist tatsächlich anzunehmen, dass die EU gegen die Schweizer Börse entscheiden wird?

Einen Entscheid braucht es dazu gar nicht. Die Börsenäquivalenz wird am 31. Juni automatisch enden - es sei denn, die EU würde vorher eine Verlängerung beschliessen. Darum ist aus EU-Sicht der Termin Mitte Juni wichtig: Die Kommission benötigt zirka zwei Wochen Zeit, um die Mitgliedstaaten für eine allfällige Verlängerung zu konsultieren.

Was droht ohne Verlängerung?

Bliebe die Bundesrat untätig, dürften Wertpapierhändler aus der EU ab Juli nicht mehr über den Schweizer Börsenbetreiber SIX Handel treiben. In diesem Fall wäre der Schaden gravierend. Schon vor Monaten allerdings hat die Regierung einen «Plan B» aufgegleist: Mit einem juristischen Kniff soll die Sanktion der EU umgangen werden. Finanzexperten sowie die Branche selber gehen davon aus, dass die Massnahme funktioniert und der Handel mit der EU weiter möglich bliebe.

Gibt es trotzdem Gefahren?

Die EU verfügt über viele Möglichkeiten, der Schweiz weh zu tun, so sie das denn will. So droht uns etwa ein Rauswurf aus Forschungsabkommen. Und der Abschluss neuer sowie die Aktualisierung bestehender Verträge dürfte blockiert sein.

Neben dem Rahmenabkommen gibt es noch die SVP-Initiative gegen die Personenfreizügigkeit. Was passiert mit ihr?

Die bundesrätliche Botschaft zur Kündigungsinitiative ist noch ausstehend. Justizministerin Karin Keller-Sutter hat bereits erste Schritte unternommen, um sich der Hilfe der Gewerkschaften im Kampf gegen die Initiative zu versichern. Interessant wird, wie stark der Bundesrat den Entscheid über die Initiative politisch mit dem Rahmenabkommen zu verknüpfen plant.