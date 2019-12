«Der Suizid bleibt immer eine in sich schlechte Handlung»

So heisst es in der von den Schweizer Bischöfen verabschiedeten «Orientierungshilfe zur seelsorgerlichen Begleitung von Menschen, die einen assistierten Suizid beabsichtigen». Das 27-seitige, bisher auf Französisch vorliegende Papier liegt ganz auf der traditionell-rigiden Linie der katholischen Morallehre. Präsentiert wurde es heute in Bern vom Mitverfasser François-Xavier Putallaz, Philosophieprofessor in Freiburg und bis vor kurzem Mitglied der bischöflichen Bioethik-Kommission.

Dass Menschen, die einen Suizid mithilfe einer Sterbehilfeorganisation planen, seelsorgerlich begleitet werden sollen, steht für die Bischöfe ausser Frage: Der Seelsorger, die Seelsorgerin solle den Suizidwunsch ernst nehmen und hoffen, dass dieser Wunsch veränderbar sei. «Er muss an diesem Sterbewunsch arbeiten, in der Hoffnung, dass er sich in einen Wunsch zu leben transformiert.»

Moralisch schlechte Handlung

Die Orientierungshilfe verlangt, dass der Seelsorger während des suizidalen Aktes physisch das Zimmer des Sterbenden verlassen muss. Seine Anwesenheit könne als Kooperation interpretiert werden. Das heisse aber nicht, dass der Seelsorger die leidende Person tatsächlich verlasse: Er solle vielmehr mit Gebeten Hoffnung bezeugen.

Mehr und mehr verlangen Suizidwillige die Sakramente wie Beichte, Krankensalbung oder Eucharistie. Jeder Seelsorger müsse sich bewusst sein, dass «Sakramente immer Sakramente des Lebens und für das Leben» seien. Trotzdem könnten diese innerhalb der Betreuung ihren Platz haben.

Der Suizidwillige müsse aber wissen, dass der assistierte Suizid eine moralisch schlechte Handlung im Widerspruch zur Kirche darstelle. Komme der Suizidwillige auf seinen Entschluss zurück, dürfe er die Sakramente empfangen. Halte er aber an seinem Sterbewunsch fest, müsse die Austeilung der Sakramente verschoben oder eventuell verwehrt werden. Das Sakrament erhalten könne nur, «wer willens ist, die Sünde nicht begehen zu wollen».