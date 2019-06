Der unfreundliche Brief

Seit Tagen kursiert er in Brüssel, seit Mittwoch auch in Bern. Es ist eine Note des österreichischen EU-Kommissars Johannes Hahn an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker über die Beziehungen zur Schweiz. Dass der Brief in Bern gelandet ist, dürfte kein Zufall sein. Er ist mindestens so an den Bundesrat wie an die EU-Spitze gerichtet.