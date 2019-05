Der Vatikan ist nicht genug

Er warnte vor «korruptem Bullen»

Es ist auch nicht das erste Mal, dass der Name René Brülhart in Ermittlungsakten auftaucht. Mehrfach genannt ist er in deutschen, österreichischen und schweizerischen Ermittlungsunterlagen, in denen es um Bestechung von Beamten geht. In den Ländern laufen miteinander verwobene Verfahren wegen privater Nachrichtenbeschaffungen auf mutmasslich illegalen Wegen. Brülhart wird auch hier nirgendwo als Verdächtiger geführt.

Aber er war Geschäftspartner einer der Beschuldigten – der deutschen Privatagentin Christina Wilkening. Die heute 71-Jährige, einst aktiv für die DDR-Staatssicherheit, arbeitete im Auftrag grosser Konzerne und osteuropäischer Oligarchen, die etwas über ihre Konkurrenten oder über Ermittlungen der Justiz gegen sie herausfinden wollten. Dafür baute die Berlinerin über Jahrzehnte ein Netzwerk von Anwälten, Journalisten und Beamten auf, die ihr Informationen lieferten und dafür bezahlt wurden.

In vielen Fällen war das durchaus legal. Bei Polizei-, Geheimdienst- und Finanzbeamten eher nicht. 2017 wurde Wilkening in Deutschland verhaftet und zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, unter anderem weil sie dort einen Kriminalhauptkommissar geschmiert hatte.

Als Jurist war sich Brülhart gewisser Grenzen bewusst.

Aus den Aussagen Wilkenings vor deutschen Ermittlern geht hervor, dass Brülhart vor der Zusammenarbeit mit dem später verhafteten deutschen Polizisten warnte: Korrupter, bezahlter Bulle, das sei nichts für ihn, soll er erklärt haben. Als Jurist war sich Brülhart bewusst, dass er gewisse Grenzen nicht überschreiten darf.