Der Verkehr soll verteuert werden

Das Prinzip wäre einfach: Wer viel und auf beliebten Strecken zu Stosszeiten unterwegs ist, zahlt mehr. Wer in Randzeiten und auf Nebenrouten unterwegs ist, weniger. Das soll Autofahrer wie auch ÖV-Benutzer betreffen. Zuerst suchte der Bund eine Region, die Mobility-Pricing testet – vergeblich. Schliesslich konnte mit dem Kanton Zug vereinbart werden, dass dieser zumindest mittels eines Theoriemodells Mobility-Pricing evaluiert.

Die Machbarkeitsprüfung liegt inzwischen vor, aber noch äussert sich das Bundesamt für Strassen nicht. «Vor einer abschliessenden Beurteilung sind weitere Fragen zu klären, etwa zu den finanziellen Auswirkungen auf die Haushalte», sagt Sprecher Thomas Rohrbach. Es sei geplant, dass der Bundesrat noch dieses Jahr über das weitere Vorgehen entscheide.

Probanden gesucht

SP-Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga wird somit kaum vor den Wahlen Stellung beziehen müssen. Beobachter gehen davon aus, dass sie das Dossier bewusst nicht forciert, weil ein Umsetzungsvorschlag heftigen Widerstand provozieren dürfte.

Doch Grossen will nicht warten: Er wird eine parlamentarische Initiative einreichen, die die Einführung von Mobility-Pricing fordert. «Ideal wäre es, wenn in drei bis vier Jahren mit einer ersten Phase gestartet werden könnte.» Wie diese aussehen könnte, klärt die Verwaltung: Die Verkehrskommission des Nationalrats hat einem entsprechenden Antrag von Grossen zugestimmt. Damit soll eruiert werden, wie Mobility-Pricing mit freiwilligen Probanden durchgeführt werden kann.

Besonders heftig ist der Widerstand bei der SVP, die im Mobility-Pricing einen mittelalterlichen Strassenzoll im grünen Mäntelchen sieht.

Unterstützung erhält Grossen aus der Wissenschaft. Thomas Sauter-Servaes, Mobilitätsforscher an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW), plädiert ebenfalls für die Einführung von Mobility-Pricing: «Die Schweiz mit ihrem tollen Angebot an ÖV ist geradezu prädestiniert dafür.» Wenn man eine nachhaltige Verkehrsform wolle, müsse man an den Geldbeutel der Leute gehen. Damit es nicht zu einer Benachteiligung von weniger Begüterten komme, sollte man via Steuerpolitik korrigierend eingreifen.

Für die Einführung von Mobility-Pricing schlägt Sauter-Servaes vor, mit kleinen Preiserhöhungen zu beginnen: «Das hätte noch nicht den gewünschten Lenkungseffekt, würde aber viel zur Akzeptanz beitragen.» Zudem mache es in der kleinräumigen Schweiz Sinn, Mobility-Pricing flächendeckend einzuführen.