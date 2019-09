Der widerspenstige Archäologe

Die Hausführung dauert eine Stunde. Eine Kurzversion, wie man bald versteht. Denn was der 88-jährige Hans Rudolf Sennhauser an diesem Nachmittag im Riegelhaus in Zurzach zeigen will, ist sein Lebenswerk: ein wissenschaftliches Institut, organisiert als Stiftung – mit Bibliothek, Archiv, Mitarbeitern. Gegründet hat Sennhauser, eine Koryphäe seines Fachs, die Stiftung, damit hier zusammenbleiben und ausgewertet werden kann, was er mit seinen Teams seit den 1960ern an umfassenden Grabungen durchführte. Darunter Highlights wie das Basler Münster, die Kathedrale von St.Gallen oder das Kloster von Müstair.