Deutschland blockiert sogar Schweizer Importe aus Drittstaaten Der Handelskonflikt mit Deutschland eskaliert. Der deutsche Zoll stoppt sogar Schiffscontainer aus China, die für die Schweiz bestimmt sind. Bundesrat Parmelin interveniert persönlich in Berlin. Markus Häfliger , Dominique Eigenmann

Im Hamburger Hafen ist mindestens ein weiterer Schiffscontainer blockiert. Offenbar befinden sich im Container Operationshandschuhe. Foto: Reuters

Der deutsche Exportstopp für medizinisches Schutzmaterial droht sich zum eigentlichen Handelsembargo gegen die Schweiz auszuweiten. Bereits bekannt war, dass die deutsche Bundesregierung Lieferungen von deutschen Unternehmen in die Schweiz untersagt hat. Doch jetzt zeigt sich, dass der deutsche Zoll sogar Importe aus Drittstaaten stoppt: In Hamburg hat er in mindestens einem Fall einen Schiffscontainer blockiert, der von einem Schweizer Importeur in China bestellt worden war. Das heisst, dass die Lieferung Deutschland lediglich zu Transitzwecken hätte durchqueren müssen. Das erfuhr diese Zeitung aus mehreren voneinander unabhängigen Quellen.