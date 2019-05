Donald und Ueli wollen together ahead

Ausgerechnet er. Ausgerechnet Ueli Maurer, nicht eben bekannt für sein ausgeprägtes Flair für hohe Diplomatie, steht jetzt da neben dem mächtigsten Mann der Welt, vor einem der berühmtesten Häuser der Welt, ein stilles Lächeln, die Hände zur Merkel-Raute gefaltet. Kaum 24 Stunden ist es her, da stand der gleiche Bundespräsident Maurer, der Ueli eher, noch im zugigen Innenhof des Landesmuseums in Zürich, rief «Huere chalt do!» zur Menge und lächelte eher laut als still.