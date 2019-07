Ein ganzer Schweizer Wald gesperrt

Der Wald ist ein exzellenter CO 2 -Speicher. Ein Zukunftsszenario könnte sein, dass Waldbesitzer für ihre Bemühungen um die Erhaltung des Waldes durch Firmen, die für einen hohen CO 2 verantwortlich sind, finanziell entschädigt werden. Er fände das eine gute Sache, auch wenn beispielsweise der WWF dagegen sei. Auch sieht er in der Umgestaltung durch andere Baumarten eine Lösung im Kampf gegen Schädlinge und die Klimaerwärmung. Ein nationales Forschungsprogramm laufe. Es dauere allerdings Jahrzehnte, bis eine Diversifikation im Wald gelungen sei.

Begleiten und pflegen

Piller und sein Verband hoffen in ihrem Kampf auf mehr finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand, aber auch auf mehr Support durch die Politik. «Wir erwarten alle vom Wald, dass er viele Funktionen erfüllt.» Also müsse man auch einiges dafür tun. Piller sagte das, worin ihm Naturliebhaber bestimmt beipflichten: «Es geht mir besser, wenn ich im Wald bin.» Einer der obersten Förster des Landes erinnerte zudem daran, dass der Wald in den Bergen eine grosse Schutzfunktion ausübt.

Der leidenschaftliche Förster blickt dennoch mit Optimismus in die Zukunft. Er sei zuversichtlich, dass der Wald auch in 20 bis 30 Jahren noch so vielseitig sein wird. «Aber wir müssen ihn begleiten und pflegen. Sonst kann er nicht mehr all seine Aufgaben wahrnehmen.»