Ein Leben ohne die eigenen Kinder

Seinen Kindern einen Brief schreiben, ein SMS, sie anrufen, zum Geburtstag gratulieren. Das alles darf William Brown nicht mehr. Das Recht auf persönlichen Verkehr mit seinen Kindern Jayden (14) und Mara (12) werde aufgehoben, beschied ihm die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) vor einem Jahr. Persönlicher Verkehr heisst: alles, was zwischen ihm und den Kindern sein könnte. Auch keinen Gruss ausrichten lassen, keine Zeichen geben auf Social-Media-Kanälen. Alles, was William Brown noch darf: seinen Kindern Weihnachtsgeschenke zukommen lassen.