Ein Nachbar oder ein Amerikaner

Mit dem unfreiwilligen Rückzug von Saab mit dem neuen Gripen E verbleiben vier Hersteller im Rennen um den neuen Kampfjet der Schweizer Armee. Für Wettbewerb ist damit weiter gesorgt. Mit dem Gripen fällt aber das wohl günstigste Flugzeug aus.

Das sorgte gestern in Bern da und dort für Bedauern. Im Parlament kristallisiert sich zu diesem frühen Zeitpunkt des Auswahlverfahrens noch kein Favorit heraus. Klar ist aber schon heute – die Schweiz hat einen Grundsatzentscheid zu fällen. Und zwar, ob sie mit einem Nachbarland zusammenarbeiten will, namentlich mit Frankreich (Rafale) respektive Deutschland (Euro­fighter). Oder ob die Schweiz nach der F/A-18 weiterhin auf ein US-Produkt setzen will.