«Ein Verzeichnis der Nein-Sager lässt sich leichter organisieren»

Muss, wer eine Organspende entgegennehmen würde, auch zur Spende bereit sein?

Ja, diese moralische Verpflichtung kann man durchaus ableiten. Es ist ja sehr selten, dass jemand auf ein Spenderorgan verzichtet, wenn eine Transplantation nötig wäre. Aber weil Spenderorgane sehr selten sind, gibt es natürlich kein Recht auf ein Organ.

Die Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin plädiert dafür, dass der Staat die Bürger dazu auffordert, eine Erklärung zur Organspende abzugeben, etwa wenn sie auf dem Amt den Ausweis erneuern lassen. Was halten Sie davon?

Die Ethikkommission setzt sehr stark auf die Autonomie des Einzelnen. Der tatsächliche Wille soll in jedem Fall berücksichtigt werden, aber das lässt sich schwer organisieren. Die Identitätskarte erneuert man in der Regel alle zehn Jahre. Wenn aber jemand in der Zwischenzeit seine Meinung zur Organspende ändert, muss sich der Betreffende trotzdem von sich aus melden. Deshalb sollten sich diejenigen, die nicht Organspender sein wollen, von sich aus melden müssen.

Trägt nicht die Erklärungsregelung der Ethikkommission dem Selbstbestimmungsrecht am besten Rechnung?

Im Falle der Transplantation wird der Wille des Einzelnen sehr stark berücksichtigt. Es ist eigentlich erstaunlich, wie hier die postmortalen Persönlichkeitsrechte maximal berücksichtigt werden. Aber bei anderen Fragen im Umgang mit der Leiche nimmt sich der Staat viel mehr Entscheidungsgewalt heraus. Wenn in einer Gemeine Erdbestattungen aus Platzgründen nicht mehr möglich sind, dann verfügt die Gemeinde wohl die Kremation, selbst wenn ich eine solche ablehne. Gleiches gilt für besondere Bestattungswünsche: Wenn ich auf dem Matterhorn begraben werden möchte, wird Zermatt sicher Nein sagen.