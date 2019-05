Eine fortschrittliche Drogenpolitik ist ganz im Sinne von Kofi Annan

Die heutige internationale Drogenpolitik richtet mehr Schaden an, als dass sie nützt, aber wissenschaftlich basierte Alternativen zu diskutieren, war und ist in vielen Ländern noch ein politisches Tabu. Daher hat sich eine Gruppe von ehemaligen Staats- oder Regierungschefs mit anderen berühmten Persönlichkeiten – Kofi Annan und ich eingeschlossen – in der Weltkommission für Drogenpolitik zusammengefunden, um diese moralischen Schranken zu durchbrechen und eine vernunftbasierte Diskussion zu ermöglichen.

Als wir 2011 unseren ersten Bericht veröffentlichten, erfuhren wir weltweite Aufmerksamkeit auch dadurch, dass jemand wie Kofi Annan laut kundgab, dass die derzeitige Drogenpolitik gescheitert ist und es radikaler Änderungen bedarf. Zusammen forderten wir zuallererst, dass der Gesundheitspolitik höchste Priorität in der Drogenpolitik gewährt wird.

Die Schweiz als Vorbild

In der Schweiz war seit Ende der 80er-Jahre, ein Prozess des Umdenkens im Gang. Als ich Bundesrätin wurde, hatten wir den grössten Drogenmarkt Europas unter freiem Himmel, und die Bürger sahen Drogen als eines der drängendsten Probleme der Politik an. Aber nachdem wir Drogenkonsumenten und -dealer von einem Ort vertrieben hatten, nur um wieder und wieder zu sehen, dass der Umschlagplatz an einer anderen Stelle neu entstand, als das Leiden der Menschen, die HIV-Ansteckungen durch unsauberes Injektionsmaterial und der Tod durch Drogen für alle sichtbar wurden, hörte die Politik auf Aktivisten und Menschen aus dem Gesundheitssektor, aus der Polizei und schliesslich auch auf die Drogenkonsumenten selbst.

So wurde unser kleines Land das erste in der Welt, in dem geschützte Konsumräume eröffnet wurden, und wir wurden zum Pionier auch für Massnahmen der Behandlung und sozialen Eingliederung, wie die heroingestützte Therapie, über die mehrmals abgestimmt wurde. Die Schweizer Drogenpolitik mit ihren vier Säulen (Prävention, Therapie, Schadensminderung sowie auch Repression) gilt als vorbildlich.

«Um die Macht der Kartelle zu brechen, brauchen wird vom Staat kontrollierte Drogenmärkte.»

Und so hat mich Kofi Annan eingeladen, unsere Schweizer Drogenpolitik in seiner Heimatregion Westafrika vorzustellen und somit die Arbeit der von ihm gegründeten westafrikanischen Drogenkommission zu unterstützen. Die Region ist tief religiös. Drogen werden dort meist als ein vom Teufel gesandtes Übel gesehen, sodass allein pragmatische Argumente nicht alle erreichen.