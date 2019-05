Eine Generation wird zur Grosssponsorin gemacht

Nun weiss man es: In der beruflichen Vorsorge wurden allein in den letzten zehn Jahren Gelder in der Grössenordnung von 90 Milliarden Franken von den Erwerbstätigen zu den Pensionierten umverteilt. Das errechnete der Vorsorgeberater PPCmetrics.

Dabei ist es nicht per se schlecht, wenn in der zweiten Säule umverteilt wird, sondern zum Teil gewollt – letztlich ist sie nichts anderes als eine Versicherung. Erwerbstätige versichern sich etwa gegen das «Risiko» der Langlebigkeit und dass ihnen im hohen Alter das Geld ausgeht. Oder sie versichern sich gegen einen Börsencrash – hätten jene, die nach der Finanzkrise in den Ruhestand gegangen sind, ihr Geld selber angelegt, müssten heute viele schmal durch. Nicht vorgesehen ist jedoch, dass über so lange Zeit so viel Geld zu den Pensionierten umverteilt wird.