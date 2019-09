Europapolitik des Bundesrates ist «peinlich»

Ein Raunen geht durch den Saal. Mehrere Hundert Firmenchefs und andere Vertreter der Schweizer Wirtschaft haben sich an diesem Freitag in einer ehemaligen Industriehalle in Zürich zur Jahresversammlung ihres Dachverbandes Economiesuisse eingefunden. Auf der Leinwand über der Bühne ist gerade eine Grafik eingeblendet worden.