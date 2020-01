Falsche Zahlen im Clinch um Rentenreform

Der Bundesrat hat im Dezember einen neuen Vorschlag zur Sanierung der Pensionskassen in die Vernehmlassung geschickt. Dabei handelt es sich um einen Kompromiss, den Arbeitgeberverband und Gewerkschaften in zähen Verhandlungen erzielt haben. Kernstück ist die Senkung des rentenbestimmenden Umwandlungssatzes und ein Rentenausgleich für eine Übergangsgeneration. Doch schon bevor dieser Kompromiss ins Parlament kommt, schreiben ihn bürgerliche Politiker ab. So sagte CVP-Präsident Gerhard Pfister kürzlich, dass der Vorschlag angesichts des Widerstands aus der Wirtschaft keine Chance habe.