FDP will mit mehr Emotionen und Kampfgeist aus Tief kommen

Die FDP soll emotionaler und kämpferischer politisieren. Dies hat Parteipräsidentin Petra Gössi von den Delegierten gefordert und vermehrte Mitgliederbefragungen und Referenden angekündigt. 2020 solle das Jahr des kämpferischen Liberalismus werden.

Rund 330 Freisinnige sind am Samstag in Schindellegi SZ zur ersten Delegiertenversammlung der neuen Legislatur zusammengekommen. Die FDP habe in den eidgenössischen Wahlen verloren, sagte Gössi. Es sei ihr nicht gelungen, im vom Klima beherrschten Wahlkampf eigene Themen zu setzen.