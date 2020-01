Freisprüche für Klimaaktivisten gefordert

Die Aktivisten spazierten als Tennisspieler verkleidet in eine Lausanner Filiale der Bank Credit Suisse, bauten ein Netz auf und begannen sich Bälle zuzuspielen. Ein Transparent verwies auf die klimaschädlichen Investitionen der Grossbank in die Gas-, Kohle- und Ölindustrie. Die Bank liess die Polizei kommen und erstattete Anzeige.

Vor Gericht stehen den Aktivisten dreizehn Strafverteidiger bei. Sie forderten Einzelrichter Philippe Colelough in ihren Plädoyers am Mittwoch auf, ihre Mandanten von sämtlichen Vorwürfen freizusprechen. Die Staatsanwaltschaft blieb der Verhandlung fern. Sie pocht auf eine Verurteilung, will ein Bussgeld von insgesamt 22’000 Franken eintreiben und hat Geldstrafen auf Bewährung ausgesprochen. Auch die Anwälte der Credit Suisse waren nicht nach Lausanne gereist. Ihre Ausführungen und Reaktionen wären interessant gewesen. Die Anwälte der Aktivisten kritisierten die Grossbank heftig.

Klage könnte ungültig sein

Olivier Boschetti, einer der dreizehn Strafverteidiger, bezichtigte in seinem Plädoyer die CS, deren Anwälte und die Staatsanwaltschaft, unsauber gearbeitet zu haben. Die CS mandatierte ein Zürcher Anwaltsbüro damit, die Strafanzeige gegen die Aktivisten einzureichen. Doch gemäss Boschetti trägt die Vollmacht ans Anwaltsbüro die Unterschriften von Bankmitarbeitern, die gemäss Handelsregistereintrag nicht zeichnungsberechtigt sind. Boschetti stellt darum in Frage, ob der Strafantrag der Credit Suisse überhaupt gültig ist. Klar ist: Die Frist zur Einreichung einer gültigen Vollmacht wäre längst abgelaufen.

Zum Vergnügen der rund 100 Prozessbeobachter im Saal kritisierte Anwalt Boschetti auch die Waadtländer Staatsanwaltschaft. Diese monierte, die Aktivisten hätten ihre Kundgebung bei der CS von den Behörden bewilligen lassen müssen. Boschetti sieht das anders. Er sagte, der Staat könne keine Kundgebung bei einem Privatunternehmen bewilligen. Wenn schon, hätte die CS die Tennisaktion bewilligen müssen.

Beschützen statt verurteilen

Dem Prozess gegen die Lausanner Klimaaktivisten fehlt es nicht an Symbolik. Um ein Zeichen gegen den Klimawandel zu setzen und den Druck auf die Justiz zu erhöhen, haben sich die dreizehn Anwälte den Aktivisten als unentgeltliche Verteidiger zur Verfügung gestellt. Die Juristen verzichten selbst dann auf ein Honorar, wenn der Richter dem Staat die Prozesskosten auferlegt. Unter den Anwälten sind zwei ehemalige Präsidenten des Waadtländer Anwaltsverbandes: Christian Bettex und Antonella Cereghetti.