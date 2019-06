Für freisinnige Verhältnisse ist das schon fast revolutionär

«Fuck de Planet», war gestern. Jetzt ist die FDP grüner und umweltbewusster – eine andere Partei als noch vor einem halben Jahr, als sie auf der Strasse von den Klimademonstranten verunglimpft wurde. Im neuen Positionspapier spricht sich die FDP für eine Flugticketabgabe aus, für eine Lenkungsabgabe auf Benzin und Diesel, sie will sogar den CO 2 bis 2050 auf netto null reduzieren – was dem Kernanliegen der Gletscherinitiative entspricht. Für freisinnige Verhältnisse ist das fast schon revolutionär.