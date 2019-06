Gefährliche Güter im Gepäck nehmen zu

Auch für die Swiss ein Problem, wie deren Sprecherin Karin Müller zur Zeitung sagt. Es gebe eine Tendenz zu «neuen Spielzeugen – vor allem bei batteriebetriebenen Fortbewegungsmitteln mit stärkeren Batterien». So gebe es beispielsweise Koffer mit eingebauten Akkus, sogenannte Smart Bags, die auch als Fortbewegungsmittel benutzt werden können. «Diese Smart Bags sorgen für die Flughäfen und Airlines für zusätzliche Probleme», so Holderegger vom Bundesamt für Zivilluftfahrt zur «NZZ am Sonntag».