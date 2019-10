Grossrazzia in der Schweiz: IS-Unterstützer in Probezeit verhaftet

Am frühen Dienstagmorgen ist es zu einer personalintensiven Razzia gegen mutmassliche Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat gekommen. Die Kennzahlen der bislang grössten schweizerischen Aktion gegen den IS: Rund 100 Polizisten im Einsatz, 11 Beschuldigte, 11 durchsuchte Wohnungen in den drei Kantonen Zürich, Bern und Schaffhausen. Sechs der Beschuldigten sind Erwachsene, fünf sind Jugendliche. Für zwei der festgenommenen Männer hat Bundesanwaltschaft Untersuchungshaft beantragt.