Hauseigentümer warnen vor steigenden Wohnkosten

Es könnte der Anfang vom Ende der Ölheizungen in der Schweiz sein: Der Ständerat hat gestern beschlossen, dass der Bund ab 2023 beim Ersatz fossiler Heizungen einen CO 2 -Grenzwert definiert. Dieser wäre so bemessen, dass ein Grossteil der Häuser faktisch von einem Verbot neuer Ölheizungen betroffen wäre. Da die Kantone, in deren Hoheit der Gebäudesektor liegt, diese Neuerung partout nicht hinnehmen wollten, brachte CVP-Ständerat Konrad Graber am Montagabend erfolgreich einen Vermittlungsantrag ins Spiel. Demnach wird der Bund nur in jenen Kantonen Vorschriften erlassen, die nicht selbst mindestens ebenso strenge Regeln aufgestellt haben. Dieser Ansatz basiert auf dem Gedanken der Gleichwertigkeit, er beinhaltet also den für die Kantone so wichtigen Grundsatz der Subsidiarität.