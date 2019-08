«Heiraten war mir zu konservativ. Bis zu jenem Abend auf Mallorca»

«#happy», schreibt Philipp Schoch am 3. August auf dem Social-Media-Kanal ­Instagram nur. Glücklich! Es ist der Kommentar zu einem Foto, das ihn mit seinem Partner Christof Weinhardt zeigt, im Festanzug, lachend. Sie feiern ihre Ehe, die sie just am 1. August, am Schweizer Nationalfeiertag, geschlossen haben. Im deutschen Karlsruhe, vor knapp 100 geladenen Gästen.