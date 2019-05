Herr Lauber, das ist gefährlich

Auch aktuelle Presseberichte über gesperrte Gelder eines Freundes des Bundesanwalts zeigen, dass es Grund gibt, sehr genau hinzuschauen. Umso gravierender ist es, dass die Aufsichtsbehörde und deren Leiter zurzeit diskreditiert werden. Und zwar ausgerechnet von Lauber, der kontrolliert werden soll, sowie offenbar vom ehemaligen Leiter Aufsicht.

Letzte Chance für Lauber

Lauber hat an der Pressekonferenz am Freitag seinen Aufseher frontal angegriffen und zuvor gegen dessen Behörde sogar eine Aufsichtseingabe bei der Geschäftsprüfungskommission eingereicht. Und den ehemaligen Leiter der Aufsicht, Bundesrichter Niklaus Oberholzer, haben Politiker der Subkommission Gerichte bei einer Anhörung offenbar so verstanden, dass er mit dem Vorgehen seines Nachfolgers nicht einverstanden sei.

Damit wird grosser Schaden ange­richtet, denn es schwächt eine Aufsichtsbehörde, die für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Justiz zentral ist.

Diese Behörde soll den Kontrollierten gegenüber nicht Loyalität zeigen, sondern sie mit gesundem Misstrauen überprüfen, genau hinsehen – und dann berichten. Ganz unaufgeregt. Dass Lauber daraus eine Staatsaffäre konstruiert, ist unverständlich.

Er sollte jetzt erst einmal schweigen, bis die Ergebnisse der Disziplinaruntersuchung gegen ihn vorliegen. Dann kann er sich mit allen Mitteln verteidigen, auch in der Öffentlichkeit.

Jedenfalls ist die Untersuchung der Geheimtreffen keine Zumutung, sondern für Lauber eine Chance. Denn solange nicht alles sauber abgeklärt ist, wird das Misstrauen weiter wachsen. Hanspeter Uster ist nicht als Hitzkopf bekannt. Er wird für eine sachliche Untersuchung und Ein­ordnung der Vorgänge sorgen. Wenn dabei für Bundesanwalt Michael Lauber nichts Gravierendes herauskommt, sind seine Chancen für eine Wiederwahl wesentlich besser als heute.