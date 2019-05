«Ich habe nichts zu verlieren»

Die Lounge des Hotels Storchen ist besetzt. Wir könnten das Gespräch in ihrer Altstadtwohnung an der Limmat führen – sie muss hier ganz in der Nähe sein. Kathy Riklin aber führt zügig ins nächstbeste Café, wo wir uns in einer Ecke hinter ein Tischchen zwängen. Journalisten lasse sie nicht in die Wohnung, wird sie, darauf angesprochen, später sagen. Die Zürcher CVP-Politikerin ist vorsichtig bis misstrauisch, ein gebranntes Kind. Mehr als einmal lässt sie sich versichern, dass mit diesem Artikel keine bösen Absichten verbunden sind.