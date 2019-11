«Ich mache nicht Levrat einen Vorwurf, sondern uns»

Sie werden als Favoritin für das SP-Präsidium gehandelt. Treten Sie an? Die SP Schweiz hat nun eine Wahlvorbereitungskommission eingesetzt. Ich habe ihrem Präsidenten Markus Notter mitgeteilt, dass ich nicht zur Verfügung stehe. Der Zeitpunkt und die Abfolge waren für mich so logisch. Weil mein Name verschiedentlich fiel, möchte ich rasch Klarheit schaffen.