Im Visier der Jäger

Eine Allianz von fünf Umweltorganisationen will, dass das Stimmvolk über das neue Jagdgesetz entscheidet. Dieses sei «völlig missraten», sagte Urs Leugger-Eggimann, Zentral­sekretär von Pro Natura, gestern in Bern an einer Medienkonferenz zum Start des Referendums. Am umstrittensten war im Parlament die Lockerung des Wolfsschutzes. Nachteile drohten aber auch anderen Tieren mit einem «massiven Rückschritt im Artenschutz insgesamt» (siehe Beispiele).