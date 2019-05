Jetzt verteidigt ein Bürgerlicher die Sozialhilfe

Christoph Eymann, der am gestrigen Donnerstag an der Mitgliederversammlung der Skos in Baar ZG zum Präsidenten gewählt wurde, gehört der Liberal-Demokratischen Partei (LDP) in Basel an. Sie hat zwar nicht mit den Freisinnigen fusioniert (anders als in anderen Kantonen), trägt jedoch das Freiheitliche im Namen und gibt damit dem Verein, dem zahlreiche Gemeinden und Städte angehören, ein neues Gesicht. Eymanns Vorgänger waren Mitglieder von Grünen und SP. Parteien, die die Sozialhilfe nicht nur kritisieren, sondern sich auch im Sozialwesen engagieren.

«Genialer Zwischenbau»

Eymann, der früher Nationalrat war, dann Bildungsdirektor in Basel und nun seit bald einer Legislatur wieder im Parlament sitzt, nennt genau dies als Grund für sein Skos-Engagement: Ausbrechen aus der eng begrenzten eigenen Klientel. Er sei privilegiert, genauso wie seine Parteikollegen, sagte Eymann. Es gebe aber noch andere Lebensrealitäten, und für das Wohl ebenjener, die nicht auf der Sonnenseite stehen, wolle er sich einsetzen. Dabei gibt er zu, dass er in der Sozialpolitik ein Neuling ist.

Mit der Sozialhilfe verwandte Bereiche hat er bisher höchstens gestreift, als Bildungsdirektor und Direktor der Handelskammer Basel-Stadt. Die Skos habe er schon immer für einen genialen Zwischenbau gehalten zwischen Politik und Praxis: «Es gibt hier so viel Know-how, das man nutzen muss.» Dagegen hätten Politiker, die über die Sozialhilfe reden, oft keine Ahnung davon, sagt er.

Die Findungskommission, angeführt vom Glarner Sozialamtsleiter Andreas Zehnder, wollte einen Präsidenten mit Akzeptanz, wie Zehnder in Baar vor rund 200 Mitgliedern sagte. ­Eymanns Vorgänger-Duo Felix Wolffers und Therese Frösch mussten sich viel Kritik gefallen lassen, weshalb Wolffers beim Rücktritt offen dazu stand, dass er die Nase voll habe nach fünf Jahren Bashing von rechts. Der neue Präsident musste also breit akzeptiert sein. Eymann gilt als Bürgerlicher mit sozialem Gewissen, wie es für die Liberal-Demokraten typisch ist.

Der neue Präsident wird den Fokus auf die Verteidigung der Sozialhilfe legen.

Als wichtig erachtete die Findungskommission auch, die Westschweiz besser einzubinden. Vizepräsidentin ist deshalb Elisabeth Baume-Schneider. Als ehemalige Sozialarbeiterin, jurassische Regierungsrätin und heutige Direktorin der Hochschule für Sozialarbeit in Lausanne sei sie für die Funktion prädestiniert, sagte Zehnder. Eymann und Baume-Schneider, die wegen eines Verkehrsstaus mit einstündiger Verspätung in Baar eintraf, wurden per Handaufhalten gewählt.