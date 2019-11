Journalisten sollen zertifiziert werden

Daneben blüht das Angebot an Lesestoffen, und auch die Zahl der Publizisten im weiteren Sinn nimmt zu. Doch wie soll das Publikum unterscheiden zwischen dem Journalismus, der für sich in Anspruch nimmt, unabhängig zu informieren, allein der Öffentlichkeit verpflichtet, und dem anderen – manche nennen ihn «Parajournalismus» –, den man auch als Werbung bezeichnen könnte?

«Verwässerung des Berufsbildes»

Die Eidgenössische Medienkommission (Emek), die unter der Leitung von Medienprofessor Otfried Jarren seit sechs Jahren den Bundesratberät,hat dieser Tage Vorschläge gemacht, die zu reden geben. Unter dem Titel «Rückhalt für den Journalismus» schlägt die Emek etwa eine Zertifizierung von Journalisten vor, ebenso eine Art Label für journalistische Produkte. Auch ein neues Berufsregister erachtet die Kommission als sinnvoll.

Der schleichende Verlust des «Vermittlungsmonopols» führe auch zu einer Verwässerung des Berufsbildes, heisst es im 19-seitigen Papier der Emek. Das schwäche die Unterscheidbarkeit von journalistischen und parajournalistischen Angeboten. Zudem sollten laut Emek alle Akteure im Medienwesen eine Debatte forcieren. «Medienunternehmen und jede einzelne Journalistin, jeder einzelne Journalist haben es in der Hand, durch ihre Tätigkeit beispielhaft Leistung und Relevanz des Journalismus zu betonen.»

«Wer entscheidet über die Vergabe des Labels?»Roger Blum, Medienwissenschaftler

Dies allerdings könnte heikel sein, denn Journalisten dürfen nicht interessengeleitet informieren, auch nicht in einer guten und schon gar nicht in eigener Sache. «Kampagnen können die journalistischen Verbände führen, nicht die Redaktionen», sagt Medienwissenschaftler Roger Blum. Überhaupt zweifelt er an der Umsetzbarkeit der Vorschläge.

Der Journalismus habe eine handwerkliche Seite, aber eben auch eine künstlerische, sagt Blum, der früher an der Universität Bern forschte. Die Berufsdefinition müsse deshalb frei bleiben oder zumindest so flexibel gehandhabt werden, dass Quereinsteiger weiterhin zugelassen sind. Ein Ausschluss wäre eine Verarmung, meint er. Zudem dürfte eine standardisierte Ausbildung, wenn überhaupt, nicht staatlich organisiert sein, da Journalismus per Definition staatskritisch sein muss.