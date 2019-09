Junge SVP: Mutterpartei hat zu wenig erreicht

Sie wolle die Mutterpartei SVP zwingen, sich mit wesentlichen Grundsatzfragen zu Themen wie Altersvorsorge, Gesundheitswesen und Steuern zu beschäftigen, hiess es an der Medienkonferenz, die unter dem Titel «Junge SVP setzen die SVP unter Druck» stand. Teilweise setze die SVP auch andere Prioritäten.

Zu oft würden in Bern Einzelinteressen vertreten, der Einfluss einzelner Lobbys sei zu gross. Die Junge SVP lancierte deshalb unter ihrem Präsidenten Benjamin Fischer die Aktion «Lobbyist fürs Volk», wie die Partei weiter mitteilte. Jeder National- und Ständerat hat demnach zwei Zutrittskarten für das Bundeshaus zugute. Meist würden diese an Vertreter von Lobbyorganisationen, Krankenkassen oder Branchenvertreter vergeben.

Benjamin Fischer will die Zutrittskarten für das Bundeshaus unter seinen Wählern verlosen. Foto: Lukas Lehmann/Keystone

Bei einer Wahl Fischers in den Nationalrat oder einer Wiederwahl des Nationalrats Mike Egger (SG) würden diese Zutrittskarten jeweils für ein Jahr «an diejenigen Bürger verlost werden, deren Motive unsere Jury am meisten überzeugen.» Ziel sei es, mehr «gewöhnlichen Bürgern» den Zutritt zum Bundeshaus zu verschaffen.

Denn auf Bundesebene sei der Lobbyismus gerade in der Gesundheitskommission eine Herausforderung. Dieser müsse zur langfristigen Entwicklung des Gesundheitswesens unterbunden werden, sagte Egger, der über die Kostenexplosion im Gesundheitswesen referierte.

Zukunft verteidigen

Der Wahlkampf der Jungen SVP steht unter dem Motto «Zukunft verteidigen». So ist auch die Altersvorsorge der Jungpartei ein Anliegen. Sie fordert, dass die Kohäsionsmilliarden statt an die EU in AHV-Fonds einbezahlt werden. In diesem Bereich habe die SVP zu wenig erreicht.