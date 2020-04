«Kann denn niemand diesen Scharlatan stoppen?» Geistheiler Marcus Brogle aus Menziken AG versetzt seine Anhänger bei Rückführungen in Angst und Schrecken. Hugo Stamm

«Persönlichkeit mit hohen Idealen»: Geistheiler Marcus Brogle. PD

Er nennt sich Psychologe und Parapsychologe und betreibt seit über 40 Jahren «Reinkarnationsforschung». In Wirklichkeit ist der ehemalige Koch Marcus Brogle ein umstrittener Geistheiler. Statt geistiger Erlösung erfahren seine Anhänger oft Verzweiflung und Leid. «Kann denn niemand diesen Scharlatan stoppen?», fragt ein Opfer, das jahrelang der Indoktrination ausgesetzt war und 242'000 Franken «gespendet» hatte.

Mit auserwählten Anhängern führt Brogle Rückführungen durch. Das Abhören von Tonbändern solcher Sitzungen löst fast körperliche Schmerzen aus. In autoritärem Ton herrscht der 70-jährige Brogle eine Anhängerin an: «Sturer, bockiger Cheib», schimpft er, weil er von ihr nicht die erwünschte Antwort bekommt. Mit gequälter Stimme beschreibt sie diese Szenen aus vermeintlichen früheren Leben.Eine Lehrerin wurde bei einer Rückführung noch stärker gedemütigt: «Du hast dem Satan deine Energie zur Verfügung gestellt. Damit hast du mich fast getötet. Das ist Satansterror!» Einer andern Aussteigerin suggerierte der Heiler, sie habe seiner Schwester in einem früheren Leben Böses getan und damit eine schwere karmische Belastung auf sich geladen. Unter psychischem Druck zahlte sie dem Geistheiler, dessen Ehefrau und einer jungen Anhängerin als Wiedergutmachung je 10'000 Franken für Ferien. Das reichte nicht. Die eingeschüchterte Frau verkaufte ihre Wohnung und überwies nochmals 210'000 Franken. Der Kommentar der jungen Anhängerin: «Der Gebende ist der Beschenkte.» Nach weiteren Demütigungen erwachte sie schliesslich aus ihrer sektenhaften Verblendung und forderte das Geld unter Androhung rechtlicher Konsequenzen erfolgreich zurück. Brogle behauptet, die Anhängerin habe ihm das Geld aufgedrängt, er habe es nicht gewollt und auf deren Wunsch sofort zurückbezahlt.

Reinkarnation von Buddha?

Die Aussteigerin besuchte viele Jahre nur die Seminare von Brogle. «Der Psychoterror begann erst, als ich auserwählt wurde, Rückführungsrituale mit Brogle zu vollziehen. Das Prozedere wurde aber zur Qual.» Die Aussteigerin schätzt, dass rund 130 Personen die Seminare regelmässig besuchen. Zurzeit lebt eine 32-jährige attraktive Anhängerin bei ihm im Zentrum in Menziken AG. Sie hat ihre Arbeit als Heilpädagogin aufgegeben, wohnt bei Brogle und amtet als Präsidentin einer Stiftung, die Brogles Lehre verbreiten will. Sie hat den Kontakt zu ihrer Mutter, die früher ebenfalls Kurse bei Brogle besucht hatte, abgebrochen.

Um die Tochter dieser Anhängerin an sich zu binden, konstruierte Brogle eine verwandtschaftliche Verbindung der beiden Familien: «Brogle behauptete, ich sei in einem früheren Leben seine Schwiegermutter gewesen.» Doch nicht genug: «Meine Tochter erklärt, mein Lebenspartner habe sie in einem früheren Leben vergewaltigt. Deshalb sei ich für sie gestorben.»«Die Sektenmitglieder verehren Brogle als göttliches Wesen. Er betrachtet sich als Inkarnation von Gott Shiva», sagt eine Aussteigerin. Brogle glaubt, in früheren Leben Buddha, Moses und andere spirituelle Führer gewesen zu sein.Der «Beobachter» machte schon vor 14 Jahren auf die Praktiken von Brogle aufmerksam. Er habe einer schwangeren Anhängerin suggeriert, sie habe den Satan im Bauch, das Kind dürfe auf keinen Fall zur Welt kommen. Er riet ihr, jeden Abend in Gedanken die Nabelschnur zu durchtrennen. «Vor Brogle muss gewarnt werden», sagte sie damals dem «Beobachter».In den letzten 20 Jahren hat sich aber wenig geändert, wie eine weitere Aussteigerin bestätigt: «Er hat mir die Scheidung von meinem Mann aufgenötigt und mich dazu gebracht, dass ich drei Jahre lang für ihn Fronarbeit leistete. Brogle hat mich so hart geschlagen, dass mein Trommelfell riss. Ein Arztzeugnis bestätigt es. Wir mussten uns bedingungslos unterwerfen. Ich getraute mich nicht, mich zu wehren. In dieser Zeit verfolgten mich Suizidgedanken.» Brogle bestreitet, das Trommelfell mit einem Schlag verletzt zu haben.Eine weitere Aussteigerin litt bei den Rückführungen ebenfalls: «Ich musste auf den Knien vor ihm Abbitte leisten, weil ich mich geweigert hatte, in einem früheren Leben eine Identität als Nazischerge anzunehmen. Voller Verachtung schrie er mich an. Ich musste zum Judenfriedhof nach Lengnau, um alles zu bereuen.»

Einstieg in göttliche Sphäre

In einem Zeitungsinterview erklärte Brogle, er könne seine Klienten in einen höheren Bewusstseinszustand versetzen, der Einblick in frühere Leben erlaube. Dadurch würden sie in die vierte Dimension versetzt. Ziel sei der Einstieg in eine höhere göttliche Sphäre.

Die Schilderungen der Aussteigerinnen stehen in hartem Kontrast zum Selbstbild von Brogle. Er sieht sich als «spirituelle Persönlichkeit mit hohen Idealen und einem unerschöpflichen Wissen». Die Begegnung mit ihm sei für viele Menschen zu einem «tiefen und entscheidenden Erlebnis» geworden.Marcus Brogle findet, er dürfe sich sehr wohl Psychologe und Philosoph nennen: «Die Titel sind in der Schweiz nicht geschützt», sagt er. «Schliesslich setze ich mich schon lange mit dem menschlichen Bewusstsein auseinander.» Zur Frage, weshalb er denn in früheren Leben gleich mehrere spirituelle Meister und religiöse Führer gewesen sein soll, erklärt Brogle: «Persönlichkeiten mit hohen moralischen und ethischen Werten spielen eine Vorbildrolle. Manchmal handelt es sich bei diesen Persönlichkeiten um mich, manchmal um Drittpersonen.»