Karin Keller-Sutter macht Tempo

Bezüger von Überbrückungsleistungen werden gleich behandelt wie jene von Ergänzungsleistungen, sie dürfen aber einen Grundbedarf von 2400 statt 1600 Franken beanspruchen (Einzelperson). Miete und Krankenkasse werden zusätzlich abgegolten. Jene, die über mehr als 30'000 Franken verfügen, müssen jedes Jahr einen Fünfzehntel ihres ­Vermögens brauchen, um ihre Ausgaben mitzutragen.

So wird letztlich eine kleine Zahl von Personen von dieser Leistung profitieren: 2018 etwa wurden 2657 Personen über 60 Jahren ausgesteuert, rund 1600 von ihnen hätten nach Schätzungen Anspruch auf die maximale Leistung. Der Bund müsste dafür 95 Millionen Franken bezahlen und würde diese Leistung aus Steuergeldern finanzieren. Wie sich die Kosten entwickeln, wenn mit jedem Jahr weitere Bezüger hinzukommen, wird der Bundesrat bis Ende Juni berechnen; dann wird er die Vorlage in die Vernehmlassung schicken.

«Da werden Kraut und Rüben miteinander vermischt.»Philipp Müller, FDP-Ständerat

Auch andere Massnahmen zielen auf nicht mehr ganz junge Arbeitskräfte: Erwerbstätige über 40 Jahren sollen kostenlos eine Laufbahnberatung beanspruchen können und schwer Vermittelbare sollen stärker unterstützt werden. Zudem will der Bundesrat die Integrationsvorlehre für Flüchtlinge auf spät eingewanderte Erwachsene ausdehnen und Arbeitgebern auch für die Anstellung von Flüchtlingen Einarbeitungszuschüsse ausrichten. Manche dieser Massnahmen will er erst im Rahmen von Pilotprojekten erproben. Danach rechnet er mit jährlichen 200 Millionen Franken. Zusätzliche Kosten fallen auch in den Kantonen an.

Ältere Arbeitnehmer sind eine Chance für Unternehmen, aber noch nicht viele Firmen in der Schweiz sehen das so. Dies ist die Erkenntnis des ersten Swiss ­Future of Work Forum, welches gestern in Bern stattfand. Der Anlass wurde vom Personalvermittler Lee Hecht Harrison veran­staltet, der zur Adecco-Gruppe ­gehört. Das Unternehmen präsentierte die ersten Resultate einer Studie, welche die Arbeitsmarktsituation der über 50-Jährigen untersuchte. Dafür wurden Daten von 1700 Stellensuchenden aus 70 Unternehmen in zehn verschiedenen Branchen ausgewertet, welche vom Personalvermittler unterstützt wurden. Zusätzlich wurden 50 Kandidaten und Experten vertieft zur Stellensuche älterer Mitarbeiter befragt.

Gemäss der Studie finden 71 Prozent eine Vollzeitanstellung. 13 Prozent finden eine Teilzeitanstellung. Der Anteil ist etwa gleich hoch wie bei jüngeren Stellensuchenden. Die Suche dauert gemäss den Autoren allerdings zwei bis drei Monate länger. Entscheidend für den Erfolg der Vermittlung seien Weiterbildungen, betont Andreas Rudolph, Co-Autor der Studie und Managing Director bei Lee Hecht Harrison. Darunter werde aber allzu oft eine fachliche Weiterbildung verstanden. «Entscheidend ist die Sozialkompetenz, die Fähigkeit, sich und seine Vorzüge zu erkennen und selbstsicher zu vertreten», sagt Rudolph. Viele Befragte hätten Weiterbildungen jahrelang vernachlässigt. Ab 45 Jahren empfiehlt Rudolph eine bewusste Karriereplanung und eine gezielte Weiterbildung. «Aber auch wenn das verpasst wurde, lässt sich das im Notfall nachholen.» Die Studie ergab auch, dass Flexibilität entscheidend ist.

Vorurteile gegen Ältere

Gleichzeitig hat die Studie aber auch ergeben, dass ältere Stellensuchende Hindernisse überwinden müssen, die nichts mit ihren Qualifikationen zu tun haben. Zwar gaben nur 11 Prozent der Befragten an, dass ihrer Meinung nach ältere Arbeitnehmer diskriminiert werden. Knapp 40 Prozent sind aber der Meinung, dass Vorurteile eine Rolle spielen. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Eine Studie des Beratungsunternehmens Deloitte im vergangenen Jahr ergab, dass nur eines von fünf Unternehmen an ältere Arbeitnehmer denkt, um den Mangel an Fachkräften auszugleichen. Ein Drittel der Personalverantwortlichen sieht in ihnen einen Wettbewerbsnachteil. Das ist deutlich mehr als im internationalen Schnitt, wo es nur 20 Prozent sind. Es brauche deshalb in Wirtschaft und Gesellschaft einen Wandel, um in älteren Arbeitnehmern auch eine Chance zu sehen, findet Studienautor Rudolph.