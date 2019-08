Kaum ein Autofahrer kompensiert seinen CO2-Ausstoss

Doch dem ist nicht so. Es sind vielmehr die Autos und Motorräder. 2017 stiessen sie 11,3 Millionen Tonnen CO 2 aus. Das sind rund 26 Prozent der Gesamtemissionen der Schweiz. Demgegenüber brachte es der Flugverkehr auf 5,4 Millionen Tonnen CO 2 , was 12,5 Prozent entspricht.

Die skizzierte Diskrepanz zeigt sich auch bei der Bereitschaft, seinen CO 2 -Verbrauch mit Klimaschutzprojekten möglichst zu neutralisieren – freilich unter umgekehrten Vorzeichen. Letztes Jahr haben Flugpassagiere via die Stiftung Myclimate freiwillig Flugemissionen im Umfang von 32'000 Tonnen kompensiert, heuer sind es mit 38'000 Tonnen bereits mehr – zweifelsohne auch eine Folge der Kontroverse ums Fliegen.

Das Wachstum in den letzten Jahren ist beträchtlich, findet aber auf tiefem Niveau statt: Kompensiert wird noch immer weniger als 1 Prozent des CO 2 -Ausstosses, der die Fliegerei in der Schweiz ausmacht. Der Befund gilt erst recht für den Autoverkehr. Im letzten Jahr kam es via Myclimate zu CO 2 -Kompensationen im Umfang von 4550 Tonnen. Das ist weniger als 0,01 Prozent des Ausstosses, für den der motorisierte Individualverkehr verantwortlich ist.

Bis zu 345 Franken extra pro Jahr

Eine verschwindend kleine Minderheit der Autofahrer ist heute also bereit, für den Klimaschutz extra zu zahlen. Wer mit dem Auto von Zürich nach Bern fährt mit einem Benziner, der 6 Liter pro 100 Kilometer verbraucht, zahlt für die 130 Kilometer lange Strecke zwischen 1 und 3 Franken drauf – je nachdem, wie viel er für Klimaschutzprojekte im Ausland oder im (teureren) Inland spendet. Bei jährlich 15'000 Fahrkilometern ergibt dies einen Betrag zwischen 115 und 345 Franken. Zum Vergleich: Die CO 2 -Kompensation eines Flugs Zürich–New York retour kostet zwischen 67 und 209 Franken.