«Kein Problem. Im 1. Stock, Meeting Room III»

Als Ort des Treffens vom 16. Juni 2017 war das Berner 5-Stern-Haus Schweizerhof vorgesehen, Meeting-Raum III, von 9.15 bis 11.00 Uhr. So stand es in den Agenden von Bundesanwalt Michael Lauber und dessen Informationschef André Marty. Teilnehmen sollte gemäss Outlook-Eintrag bei Lauber auch «G.I.»: Fifa-Präsident Gianni Infantino. Seit Wochen versucht die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) abzuklären, was es mit diesem ominösen Treffen auf sich hat. In einem 20-seitigen Papier vom 9. Mai 2019, das dieser Zeitung vorliegt, fasst sie die vorläufigen Ergebnisse zusammen.