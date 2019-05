Kesb stoppt Eltern wegen Babyfotos

Die Grossmutter posiert gerne in eleganten Kleidern, wenn sie sich mit ihrer siebenjährigen Enkeltochter fürs Selfie ablichtet. Die Bilder stellt sie auf Facebook zur Schau. Die Welt soll an ihrem Glück teilhaben.

Doch an den trauten Szenen ergötzen sich nicht alle – vor allem die Mutter des siebenjährigen Mädchens stört sich daran. Die Grossmutter und die Mutter sind schon länger zerstritten. Und so schaltet der Anwalt der Mutter schliesslich die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) in Bern ein.