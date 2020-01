Kommt es dank Greta zum Frieden zwischen der Schweiz und der EU?

Den Auftritt unserer Bundespräsidentin und den ihrer Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundesrat am WEF kann man auch als Mini­gipfel zur Rettung des Rahmenvertrags sehen. Vorab noch wichtiger ist, dass es auf dem Weg dorthin möglichst nicht zu einer Eskalation kommt. Dafür ist man in Bern offenbar auch ­bereit, einiges Geld in die Hand zu nehmen, ­wenigstens vordergründig. Bereits morgen trifft sich Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga mit der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Kommissar Johannes Hahn. Auf Schweizer Seite sind bei dem Treffen auch Justiz­ministerin ­Karin Keller-Sutter und Aussen­minister Ignazio Cassis in Davos dabei.