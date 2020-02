Kompromisslos links – und auf einmal mächtig

«Eine Krankheit, wie er sie durchmachen musste, habe ich nicht erlebt. Vielleicht haben seine Auftritte darum etwas Pfarrerhaftes – ein Grundpathos, das bei mir fehlt.» Das sagt die Politikerin, die Glättli besser als alle anderen kennt: Min Li Marti, Zürcher SP-Nationalrätin. Sie lebt mit Glättli in einer Eigentumswohnung in Zürich-Aussersihl, die beiden haben eine Tochter. Die Übereinkunft für die absehbare Wahl zum Parteichef steht bereits: nicht jeden Abend ein Termin, weiterhin einen Tag Kinderbetreuung. Dass ihm das Amt zusetzen könnte, fürchtet Marti nicht. «Er hat ja viel Erfahrung. Und er ist eine relativ robuste Persönlichkeit.»

Wozu dieser Robuste seine präsidiale Macht nutzen will, das ist die Frage, die ihm in der kommenden Zeit auch seine Parteifreunde stellen werden. Erkundigt man sich nach Plänen, kommt erst mal Strukturelles: den Auftritt professionalisieren, die Fraktionsmitglieder bekannter machen. Einen grossen politischen Wurf, eine spektakuläre Idee für eine Volksinitiative etwa, hat er im Moment nicht in petto. Natürlich ist da die Klimawende: Es gelte jetzt, das CO2-Gesetz erfolgreich durch die Referendumsabstimmung zu bringen. Längerfristig möchte Glättli eine «positive Vision eines Wohlstands ohne Wachstum» entwickeln.

Ein «Wachstumsskeptiker»

Als «Wachstumsskeptiker» sieht sich Glättli in der Tat. Die Migration will er trotzdem nicht einschränken – eine Öffnung oder gar eine Kurskorrektur der Grünen in Richtung Ecopop ist unter Präsident Glättli nicht zu erwarten. Ohnehin wird die Partei bleiben, was auch ihr designierter Chef ist, was seine charmante Ironie aber zeitweilig vergessen macht: dezidiert links, nicht übertrieben kompromisswillig. Beim folgenschweren Richtungsstreit unter den Zürcher Grünen Anfang der Nullerjahre, der zur Abspaltung der Grünliberalen führte, trug Glättli als einer der massgeblichen Akteure kaum zur Deeskalation bei.

Immerhin hatte er in der Zwischenzeit Gelegenheit, seine Qualitäten als Mediator zu schulen. Bei seinen Leuten im Bundeshaus ist er wohlgelitten. «Meine Lieben», so pflegt er die Ansprachen an die Fraktion zu eröffnen. «Er wirkt integrierend und kann trotzdem führen», lobt Ständerätin Maya Graf, dienstältestes Mitglied der Fraktion und früher selber deren Chefin. «Und er arbeitet unglaublich viel.»

Schlagfertiger als andere

Fleiss allein wird für Glättli freilich nicht genügen, die Grösste seiner Herausforderungen zu bewältigen: Er muss das Schweizer Volk davon überzeugen, dass es richtig lag, als es den Grünen letzten Herbst einen sensationellen Wahlerfolg bescherte. Viel wird er dafür benötigen: Geschick im Networking,Gespür für die richtigen Themen (nicht zuletzt in Abgrenzung zur SP),Geld. Der Präsident der Grünen ist auf einmal eine mächtige Figur in der Schweizer Politik – ob er es bleiben kann, wird sich zeigen.