Leseschwäche: Warum Eltern mitschuldig sind

Ein berühmtes Gedicht von Peach Weber geht so: Die sieben Zwerge. Eines wollte Liebe. Die anderen Sex. Pause. Lacher. Halt, es geht weiter. Eines wollte Liebe, die anderen sechs blieben cool.

Ein typischer Peach Weber. Dem Aargauer Komiker haben es die Zwerge angetan, er hat jetzt ein ganzes Buch über Zwerge geschrieben. Es geht nicht um Sex, es ist auch nicht schlüpfrig oder vulgär. Es ist ein Kinderbuch und sogar ziemlich herzig.

Keine Trudi Gerster mit 20 Stimmen

Zwanzig Kinder sitzen vor dem Aargauer im Franz Carl Weber an der Zürcher Bahnhofstrasse auf kleinen Stühlen und hören gebannt zu, was der ältere Herr mit der wilden Frisur ihnen vorliest. Er ist keine Trudi Gerster mit 20 Stimmen, das klärt sich bald, er ist Peach Weber. Doch die Kleinen hören zu, die Geschichte hat sie. Es geht darin um Zwerg Stolperli, der grösser werden will, darum in den Wald zieht und dort sein eigenes Erweckungserlebnis hat (sorry für den Spoiler). Problem, Katharsis, Seelenfrieden. Zwerg Stolperli ist damit auf der Bestsellerliste der heutigen Kinderliteratur gelandet.