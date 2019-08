Lokführer fahren immer häufiger über Rot – mit gravierenden Folgen

Es war noch dunkel, und wegen einer Kurve waren die Signale teils schlecht erkennbar. Der Lokführer lenkte die S-Bahn aus dem Bahnhof Rafz in Richtung Schaffhausen – obwohl sein Signal auf Rot war. Er hatte es übersehen und fuhr mit fast 60 Stundenkilometern durch. Trotz automatisch ausgelöster Zwangsbremsung kam der Zug erst zu spät zum Stehen und ragte ins Gleis des verspätet aus Bülach kommenden Interregios. Dieser prallte mit 110 Stundenkilometern in die Seite der S-Bahn. Sechs Personen wurden verletzt, zwei schwer, der Lokführer des Interregios schwebte nach dem Crash in Lebensgefahr.