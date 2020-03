Maximal 50 Personen im Restaurant und 100 im Kino Kulturbetriebe können offen bleiben. Für Skigebiete ist laut Bundesrat Berset Saisonschluss, doch manche weigern sich. Markus Brotschi

Glück gehabt, wer noch einen Sitz bekommt. Kinos ist es ab sofort untersagt, mehr als 100 Personen in einen Saal zu lassen. Szene in einem Basler Lichtspielhaus. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Der Bundesrat legt das öffentliche Leben nicht völlig lahm. Er will aber mit Zutrittsbeschränkungen die Ansteckungsgefahr reduzieren. Die Regeln gelten ab sofort und vorerst bis Ende April.

In Restaurants, Bars, Diskotheken und Musikclubs dürfen sich ab sofort nur noch maximal 50 Personen aufhalten, inklusive Personal. Zudem müssen die Lokale die Empfehlungen des Bundes zu Hygiene und sozialer Distanz einhalten. Weiter werden Massnahmen zum Ausschluss von Personen verlangt, die krank sind oder sich krank fühlen. Auch der Schutz von gefährdeten Personen muss sichergestellt werden.

Kein fixer Tischabstand

Wie die Betreiber diese Vorgaben konkret umsetzen, ist offen. So gibt es keine explizite Vorschrift, wie weit etwa die Tische im Restaurant voneinander entfernt sein müssen. Die gängige Empfehlung lautet, dass Menschen zur Vermeidung einer Ansteckung 2 Meter Abstand halten sollten. Der Bundesrat setzt hier auf die Eigenverantwortung der Betreiber und die Aufsicht der Kantone. In einer Bar kann mit 50 Personen noch immer ein Gedränge entstehen. Und im Club dürfte die soziale Distanz schwer einzuhalten sein.

Der Bundesrat machte allerdings klar, dass die nun geltenden Beschränkungen jederzeit weiter verschärft werden können. Lokalbetreiber, die die Vorgaben nicht einhielten, handelten illegal, sagte Alain Berset. In der Waadt drohte Sicherheitsdirektorin Béatrice Métraux bei Zuwiderhandlung mit dem Entzug des Wirtepatents. Der Branchenverband Gastrosuisse bezeichnet die Massnahmen hingegen als «extrem einschneidend». Die Branche verzeichnet bereits jetzt massive Umsatzeinbussen. Die nächsten Wochen entscheiden über die Existenz zahlreicher Betriebe.

Für Veranstaltungen, Freizeit- und Sportanlagen gilt eine Obergrenze von 100 Personen, inklusive Personal. Diese Regeln gelten für Schwimmbäder, Fitnesscenter, Wellnessanlagen, Museen, Kinos, Konzertsäle, Theater und andere kulturelle Veranstaltungen. Wieweit Museen und Freizeitanlagen ihren Betrieb aufrechterhalten, bleibt abzuwarten. Die Kinos wollen weiterhin offen bleiben. Laut dem Branchenverband Pro Cinema werden jedoch maximal 99 Tickets pro Vorführung verkauft.

Skigebiete weigern sich

Laut Bundesrat Berset zwingt die Zutrittsbeschränkung die Skigebiete zum Saisonschluss. Er begründete dies damit, dass sich meistens mehr als 100 Personen in einem Skigebiet aufhielten. Im Kanton Graubünden stellen die Skigebiete ihren Betrieb ein. Dies geschieht auf Anordnung der Kantonsregierung, die damit vor allem auf die starke Zunahme der Infizierten im benachbarten Tessin reagiert.

Doch Skigebiete in anderen Kantonen weigern sich teilweise. So verweisen etwa die Jungfraubahnen darauf, dass Skigebiete in der Verordnung nicht enthalten seien. Die Skiregion Jungfrau bleibe deshalb offen. Die Restaurants würden sich jedoch an die Vorgaben des Bundes halten. Auch die Skiregion Gstaad teilt mit, dass der Betrieb bis auf weiteres mit eingeschränktem Gastronomiebetrieb weitergehe.

Ebenso haben die Verantwortlichen des Skigebiets Engelberg-Titlis entschieden, den Skibetrieb bis Ostern unverändert aufrechtzuhalten. Skifahren sei keine Veranstaltung, und die Abstandsregel werde auf den Pisten eingehalten, sagt Verwaltungsratspräsident und FDP-Ständerat Hans Wicki. Allerdings werde der Betrieb in den Restaurants und Grosskabinen gemäss den Vorgaben eingeschränkt. Auch nach Ostern soll das Skigebiet Engelberg-Titlis teilweise offen bleiben, um Swiss-Ski und der Skimittelschule Trainings zu ermöglichen. In der Waadt bleiben die Skigebiete ebenfalls offen. Die Regierung begründet dies damit, dass es in der Waadt nur eine Kabinenbahn gebe.

Gottesdienst nur auf Youtube

Die katholische Kirche in der Westschweiz hat hingegen alle öffentlichen Gottesdienste ab sofort bis Ende April verboten. Die Messen in der Diözese Lausanne, Genf und Freiburg finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Für die Gläubigen wird die tägliche Messe um 7 Uhr auf dem Youtube-Kanal des Bistums direkt übertragen. «Es liegt in der Tat in unserer Verantwortung, keine potenziell tödliche Ansteckung zu fördern», teilte die Diözese mit. Das gemeinsame Gebet sei zwar wichtig, doch sei es Pflicht, «nicht den Tod anderer zu verursachen und den Autoritäten unseres Rechtsstaates zu gehorchen.»