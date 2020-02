Mit dem Mundschutz aufs Jungfraujoch

Mit einer Tasche voller Schutzmasken verlassen Elsa Cai und Edmund He, ein junges Paar aus Shanghai, die Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel an der Bahnhofstrasse in Interlaken. «Die bringen wir unseren Angehörigen mit, wenn wir nach Hause reisen», sagt Cai. «In Shanghai sind alle Masken ausverkauft.»