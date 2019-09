Netzsperren verzögern sich

Grosse Schweizer Internetanbieter bestätigen die Startschwierigkeiten. UPC-Sprecherin Stephanie Aline Niggli sagt, dass UPC auf einen technischen Fehler gestossen sei. Die Sperren seien deswegen zu Beginn noch nicht korrekt implementiert gewesen. Das Problem sei aber im Lauf des Tages behoben worden. Inzwischen greifen die Sperren bei UPC-Kunden – sowohl jene der Spielbankenkommission mit 39 Internetadressen (URL) als auch jene der Lotterieaufsicht Comlot mit 65 Einträgen.

Beim Bund selbst klappte es nicht

Bei Sunrise heisst es, der Konzern habe die Netzsperren umgesetzt und stehe dazu in regelmässigem Kontakt mit den Behörden. Trotzdem erweisen sich die Blockaden auch dort als lückenhaft. «Offenbar kann es in Einzelfällen und unter spezifischen Konstellationen dazukommen, dass auf gewisse URL während einer beschränkten Zeit noch zugegriffen werden kann», sagt Sprecher Rolf Ziebold. «Wir überprüfen dies und sperren den Zugang auch in diesen Fällen.»

Im Medienzentrum des Bundeshauses, dessen Internetanschlüsse vom Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) verwaltet werden und über Swisscom-Leitungen laufen, waren die ausländischen Online-Casinos am Mittwoch noch erreichbar. Das BIT teilte aber mit, es habe die Sperrlisten scharf geschaltet. Gemäss Swisscom seien anfänglich «einige wenige Seiten» nicht blockiert worden, dieser Fehler sei aber mittlerweile behoben worden, die Netzsperren funktionierten grundsätzlich.

Es kann noch Monate dauern

Die Spielbankenkommission weist zudem darauf hin, dass die Internetprovider noch rund drei Wochen Zeit haben, Einsprachen einzureichen. Obwohl die Anbieter die Netzsperren bereits umsetzen müssen, sind diese damit vorerst nur bedingt rechtskräftig. Zudem haben allfällige Einsprachen aufschiebende Wirkung. Mit anderen Worten: Bis es für die Provider wirklich ernst gilt, kann es noch Monate dauern. Bisher hat die Spielbankenkommission keine Einsprachen erhalten.

Internetanbieter, welche die Netzsperren nicht anwenden, riskieren keine Sanktionen – aber die verantwortlichen Personen durchaus. Das Geldspielgesetz sieht keine Strafen gegen säumige Provider vor, doch könnten die Aufsichtsbehörden laut Spielbankenkommission eine Strafanzeige wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung einreichen. Damit könnten Verantwortliche der Firma bestraft werden.