Nicola Forster tritt als Präsident von Foraus ab

Anna Stünzi soll das Präsidium des aussenpolitischen Thinktanks Foraus übernehmen. Dessen Gründer und bisheriger Präsident Nicola Forster gibt das Amt nach zehn Jahren ab. «Es sind grosse Fussstapfen, in die ich trete», sagt Stünzi. An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 9. November stellt sie sich zur Wahl. Hauptberuflich ist die 28-Jährige als Doktorandin am Lehrstuhl Ökonomie der ETH angestellt. Daneben arbeitet sie in der Geschäftsleitung einer GmbH, die sich mit der Projektierung erneuerbarer Energieanlagen beschäftigt.